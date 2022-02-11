В «Спартаке» отреагировали на информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за слов Федуна
Поделиться
Пресс-служба «Спартака» отреагировала на информацию о том, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», обратился к руководству Российской Премьер-Лиги по поводу интервью владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Действительно такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Газизов отправил обращение на имя президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с просьбой проверить интервью Федуна, в котором том заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом. Газизов считает, что своим заявлением Федун нанёс ущерб его деловой репутации.
Новость по темеСуд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля
Комментарии
- 11 февраля 2022
-
19:18
-
19:14
-
18:58
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:22
-
18:13
-
17:53
-
17:52
-
17:44
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:16
-
16:59
-
16:54
-
16:44
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
15:57
-
15:57
-
15:47
-
15:40
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:51
-
14:42
-
14:38
-
14:28
-
14:08
-
13:56
Партнерский контент