В «Спартаке» отреагировали на информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за слов Федуна

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на информацию о том, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», обратился к руководству Российской Премьер-Лиги по поводу интервью владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Действительно такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Газизов отправил обращение на имя президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с просьбой проверить интервью Федуна, в котором том заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом. Газизов считает, что своим заявлением Федун нанёс ущерб его деловой репутации.