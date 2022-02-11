Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за слов Федуна

В «Спартаке» отреагировали на информацию об обращении Газизова в РПЛ из-за слов Федуна
Комментарии

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на информацию о том, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», обратился к руководству Российской Премьер-Лиги по поводу интервью владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Действительно такое обращение поступило. Готовим ответ в установленном порядке», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Газизов отправил обращение на имя президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца с просьбой проверить интервью Федуна, в котором том заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо долголетней работы с клубом. Газизов считает, что своим заявлением Федун нанёс ущерб его деловой репутации.

Новость по теме
Суд рассмотрит жалобу Газизова по делу со «Спартаком» 28 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022