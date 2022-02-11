Холанд и Кейн — в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» на усиление позиции нападающего

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно сделал приоритетом усиление позиции нападающего. Английский клуб рассматривает в качестве возможных новичков форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, футболиста «Интера» Лаутаро Мартинеса и игрока «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина. Об этом сообщает The Sun.



21-летний Холанд в 14 матчах немецкой Бундеслиги забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до 2024 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 150 млн.

28-летний Кейн в 20 матчах чемпионата Англии отличился пять раз и дважды отметился голевой передачей. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году, рыночная стоимость игрока € 100 млн.

24-летний Мартинес отметился 11 голами и двумя голевыми передачами в 21 матче итальянской Серии А. Контракт аргентинца истекает в 2026 году, рыночная стоимость — € 80 млн.

24-летний Калверт-Льюин забил три гола в шести матчах АПЛ. Соглашение англичанина с «Эвертоном» рассчитано до 2025 года. Калверт-Льюин оценивается в € 45 млн.

«МЮ» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ:

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