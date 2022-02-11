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Кураньи: убеждён, что в этом сезоне «Динамо» доберётся до еврокубков

Кураньи: убеждён, что в этом сезоне «Динамо» доберётся до еврокубков
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Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи сделал прогноз на положение команды в турнирной таблице после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Я убеждён, что в этом сезоне динамовцы доберутся до еврокубков», — приводит слова Кураньи пресс-служба «Динамо» в «Телеграме».

39-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» с 36 очками в 18 матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (38).

В первом матче лиги после зимней паузы команда Сандро Шварца сыграет в гостях с подмосковными «Химками».

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