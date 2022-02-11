Арсен Захарян: футбол — главный вид спорта в России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян назвал футбол главным видом спорта в России.

«Футбол в России – это главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит», — приводит слова Арсена Захаряна «Спорт-экспресс».

Напомним, Захарян является воспитанником московского «Динамо». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в € 12 млн. СМИ приписывают интерес к нему ряду европейских топ-клубов.

В сезоне-2021/2022 футболист провёл 17 матчей за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами. Арсен также заигран за сборную России по футболу – на его счету 4 матча в составе национальной команды.