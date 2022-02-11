Джеко — об играх с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов: будет много голов
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Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко поделился ожиданиями от встречи с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
«Этот жребий не был удачным для нас, потому что «Ливерпуль» может нанести вред любому клубу. Но это Лига чемпионов — лучшая лига в мире. «Ливерпуль» — фаворит, мы это знаем. Но нельзя сказать на 100 процентов, что одна команда обыграет другую. У нас тоже отличная команда. Думаю, будет много голов. Мы не типичная итальянская команда, которая готова играть вторым номером. Но в таких встречах оборона важна», — приводит слова Джеко Daily Mail.
Первый матч «Интера» с «Ливерпулем» состоится 16 февраля в Милане (Италия). Ответная игра пройдёт 8 марта в Ливерпуле (Англия).
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