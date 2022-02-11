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Юри Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестер Сити»

Юри Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестер Сити»
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Полузащитник «Лестер Сити» Юри Тилеманс не продлит контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист отклонил предложение «Лестера» о продлении соглашения. Действующий контракт Тилеманса рассчитан до 2023 года. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Тилеманс стал игроком «Лестера» в январе 2019 года, перейдя из «Монако» на правах полугодичной аренды. Тем летом английский клуб выкупил бельгийского футболиста за € 45 млн.

В нынешнем сезоне Тилеманс принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тилеманса в € 55 млн.

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