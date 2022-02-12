Источник: «Барселоне» отказали в обжаловании дисквалификации Алвеса. Он пропустит 2 матча

Испанская «Барселона» не смогла добиться обжалования дисквалификации защитника Дани Алвеса по итогам матча 23-го тура чемпионата страны с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Marca.
Ранее в королевской испанской футбольной федерации приняли решение наказать Алвеса отстранением на два матча чемпионата Испании. Таким образом, Алвес не примет участия в играх с «Эспаньолом» (13 февраля) и «Валенсией» (20 февраля).
«Барселона» пыталась обжаловать двухматчевую дисквалификацию Алвеса с целью сократить её до одного, но получила отказ.
38-летний Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года. За испанскую команду защитник принял участие в пяти матчах, в которых забил гол и отдал три голевые передачи.
«Барселона» обыграла «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги:
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