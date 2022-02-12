Тедеско — о победе над «Кёльном»: хорошо, что удалось выйти на 4-е место, но не более того

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном» (3:1).
Мы просто хорошо провели первый тайм. Где-то пять моментов были действительно опасными, но мы не сумели их реализовать. Во втором тайме при преимуществе в три мяча мы должны были сохранять спокойствие. Итоговый счёт заслуженный. Мы счастливы, что одержали победу. Это было не так просто. «Кёльн» старался изо всех сил и заслуженно забил один гол. Хорошо, что удалось выйти на 4-е место в таблице, но не более того», — приводит слова Тедеско пресс-служба немецкого клуба.
«РБ Лейпциг» набрал 34 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2021/2022. «Кёльн» (32) — на 7-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (52). Действующий чемпион Германии — «Бавария».
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