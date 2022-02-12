Хакими: «ПСЖ» забивает много голов на последних минутах. Мы умеем сражаться до конца
Поделиться
Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Победный гол форвард парижан Килиан Мбаппе забил на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.
«Честно говоря, это была сложная игра до последних минут. Мы много работали и бились, хорошо подготовились к игре. В конце получилась хорошая комбинация, и мы очень рады, что набрали три очка.
Мы забиваем много голов на последних минутах, и это показывает, что одно из сильных качеств команды — умение сражаться до конца. У нас есть характер и талант, чтобы побеждать», — приводит слова Хакими пресс-служба «ПСЖ».
«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
13:25
-
13:11
-
12:36
-
12:16
-
12:00
-
11:32
-
11:16
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:43
-
10:36
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:41
-
09:18
-
08:43
-
07:47
-
06:41
-
05:59
-
04:56
-
04:20
-
04:12
-
03:31
-
03:06
-
01:40
-
01:02
-
00:54
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:12
- 11 февраля 2022
-
23:58
-
23:37
Партнерский контент