Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хакими: «ПСЖ» забивает много голов на последних минутах. Мы умеем сражаться до конца

Хакими: «ПСЖ» забивает много голов на последних минутах. Мы умеем сражаться до конца
Комментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Победный гол форвард парижан Килиан Мбаппе забил на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.

«Честно говоря, это была сложная игра до последних минут. Мы много работали и бились, хорошо подготовились к игре. В конце получилась хорошая комбинация, и мы очень рады, что набрали три очка.

Мы забиваем много голов на последних минутах, и это показывает, что одно из сильных качеств команды — умение сражаться до конца. У нас есть характер и талант, чтобы побеждать», — приводит слова Хакими пресс-служба «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

Новость по теме
Гол Мбаппе в компенсированное время позволил «ПСЖ» обыграть «Ренн»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022