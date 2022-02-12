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Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл команде из 2-й лиги Польши

Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл команде из 2-й лиги Польши
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Тульский «Арсенал» в рамках товарищеского матча играл с польской «Ресовией», выступающей во втором дивизионе страны. Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой «Ресовии» со счётом 2:0.

Голами в составе польской команды отметились Рафаль Микулец и Дамьян Хилбрич. На 45-й минуте Микулец получил красную карточку.

Сегодня вечером туляки проведут ещё один товарищеский матч — с «Раннерс» из Дании. Начало игры в 17:00 мск. 19 февраля «оружейники» сыграют с «Оренбургом» и латвийской «Лиепаей». Начало матчей — в 11:30 и 17:00 соответственно.

«Арсенал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидер соревнований — «Зенит» (38).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 февраля 2022, суббота. 11:00 МСК
Ресовия
Жешув, Польша
Окончен
2 : 0
Арсенал
Тула, Россия
1:0 Микулец – 38'   2:0 Хилбрич – 73'
Удаления: Микулец – 45' / нет
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