Тульский «Арсенал» в товарищеском матче проиграл команде из 2-й лиги Польши
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Тульский «Арсенал» в рамках товарищеского матча играл с польской «Ресовией», выступающей во втором дивизионе страны. Встреча прошла в турецком Белеке и завершилась победой «Ресовии» со счётом 2:0.
Голами в составе польской команды отметились Рафаль Микулец и Дамьян Хилбрич. На 45-й минуте Микулец получил красную карточку.
Сегодня вечером туляки проведут ещё один товарищеский матч — с «Раннерс» из Дании. Начало игры в 17:00 мск. 19 февраля «оружейники» сыграют с «Оренбургом» и латвийской «Лиепаей». Начало матчей — в 11:30 и 17:00 соответственно.
«Арсенал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидер соревнований — «Зенит» (38).
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