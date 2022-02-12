«Эвертон» — «Лидс Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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Сегодня, 12 февраля, состоится матч «Эвертон» — «Лидс Юнайтед». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Лидс Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
«Лидс Юнайтед» набрал 23 очка в 22 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (19) находится на 16-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.
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