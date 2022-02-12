«Эвертон» и «Лидс» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Лидс Юнайтед» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Лидс Юнайтед».



«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Кин, Холгейт, Коулман, ван де Бек, Аллан, Айуоби, Гордон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.



Запасные: Бегович, Брэнтуэйт, Паттерсон, Алли, Эль-Гази, Гомеш, Таунсенд, Рондон, Тосун.



«Лидс»: Меслье, Даллас, Стрёйк, Льоренте, Эйлинг, Кох, Харрисон, Клих, Родриго, Рафинья, Джеймс.



Запасные: Клессон, Ельде, Бейт, Форшоу, Кенне, Шаклтон, Джелхардт, Робертс, Саммервилл.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Грэм Скотт. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Марк Скоулз. Резервный рефери – Энтони Тейлор.