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«Кадис» и «Сельта» не выявили победителя в матче 24-го тура испанской Примеры

«Кадис» и «Сельта» не выявили победителя в матче 24-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Сельту». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.

На 84-й минуте нападающий гостей Санти Мина имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступал Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.

После 24 сыгранных туров «Сельта» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Кадис» с 19 очками находится на 18-м месте в таблице.

Испания - Примера. 24-й тур
12 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 0
Сельта
Виго
Комментарии
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