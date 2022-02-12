«Кадис» и «Сельта» не выявили победителя в матче 24-го тура испанской Примеры

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Кадис» принимал «Сельту». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.



На 84-й минуте нападающий гостей Санти Мина имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не реализовал 11-метровый удар.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервным рефери выступал Франсиско Хавьер Фернандес Видаль.



После 24 сыгранных туров «Сельта» располагается на 9-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 31 очко. «Кадис» с 19 очками находится на 18-м месте в таблице.