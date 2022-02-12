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Эриксен: люди увидят, что ничего не изменилось, им не нужно беспокоиться обо мне

Эриксен: люди увидят, что ничего не изменилось, им не нужно беспокоиться обо мне
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен уверен, что он останется прежним игроком после перенесённой остановки сердца летом 2021 года.

«Люди увидят, что ничего не изменилось, им не нужно беспокоиться обо мне как о человеке или игроке», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

29-летний Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг контракт с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.

«Ман Сити» одержал победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ:

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