Эриксен: люди увидят, что ничего не изменилось, им не нужно беспокоиться обо мне

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен уверен, что он останется прежним игроком после перенесённой остановки сердца летом 2021 года.
«Люди увидят, что ничего не изменилось, им не нужно беспокоиться обо мне как о человеке или игроке», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
29-летний Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг контракт с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.
«Ман Сити» одержал победу над «Брентфордом» в домашнем матче АПЛ:
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