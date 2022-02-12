«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром в матче 25-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Кристал Пэлас». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.



Обслуживала игру бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Роберт Джонс.



«Кристал Пэлас» набрал 26 очков в 24 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» заработал 24 очка, команда находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.