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«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром в матче 25-го тура английской Премьер-лиги

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром в матче 25-го тура английской Премьер-лиги
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в городе Брентфорд в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» принимал «Кристал Пэлас». Команды не смогли выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.

Обслуживала игру бригада арбитров, которую возглавлял Саймон Хупер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервным рефери выступал Роберт Джонс.

«Кристал Пэлас» набрал 26 очков в 24 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» заработал 24 очка, команда находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
12 февраля 2022, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
Комментарии
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