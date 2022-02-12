Кураньи назвал секрет успеха Шварца в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, как нынешнему наставнику команды Сандро Шварцу удалось добиться успеха.



«Как Сандро удалось за столь короткое время создать такую успешную команду? Думаю, секрет в мужестве! Поверьте, нужно большое мужество, чтобы доверять молодёжи в ответственных матчах, не бояться делать на неё ставку. Мне кажется, это здорово, что оно было вознаграждено такой отдачей – результатами команды и прогрессом молодых ребят.



Крайне важно, чтобы у него была поддержка со стороны клуба. И она у Сандро есть, что позволяет ему спокойно делать свою работу и двигаться вперёд шаг за шагом», — цитирует Кураньи официальный сайт «Динамо».



39-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.



В нынешнем сезоне «Динамо» с 36 очками в 18 матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (38).

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