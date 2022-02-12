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Кураньи: немецкие газеты регулярно пишут о Шварце и его успехах в «Динамо»

Кураньи: немецкие газеты регулярно пишут о Шварце и его успехах в «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о нынешнем главном тренере команды Сандро Шварце.

«Что думаю о Шварце? Говорят ли о нём и его успешной работе с «Динамо» в Германии? Он мне нравится. И как человек, и как тренер. Я в восторге от того, как он ведёт «Динамо» к успеху. Он свободно доверяет молодым игрокам, не боится, плюс ставит атакующий и привлекательный футбол.

Крупные немецкие газеты регулярно пишут о нём и его успехах. Отдельно много говорилось о том, что его трижды признавали лучшим тренером месяца в Премьер-лиге», — цитирует Кураньи официальный сайт «Динамо».

39-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» с 36 очками в 18 матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (38).

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