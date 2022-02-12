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Аспиликуэта — первый футболист «Челси», выигравший с командой все возможные трофеи

Аспиликуэта — первый футболист «Челси», выигравший с командой все возможные трофеи
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта в составе английской команды стал победителем клубного чемпионата мира. Синие в финале турнира обыграли «Палмейрас». Таким образом, Аспиликуэта стал первым футболистом «Челси», выигравшим с командой все турниры, в которых принимал участие.

Ранее 32-летний игрок становился победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка английской лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Аспиликуэта отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Аспиликуэта является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

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Источник: Аспиликуэта подписал предварительный контракт с «Барселоной»
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