Аспиликуэта — первый футболист «Челси», выигравший с командой все возможные трофеи

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта в составе английской команды стал победителем клубного чемпионата мира. Синие в финале турнира обыграли «Палмейрас». Таким образом, Аспиликуэта стал первым футболистом «Челси», выигравшим с командой все турниры, в которых принимал участие.
Ранее 32-летний игрок становился победителем чемпионата Англии, Кубка Англии, Кубка английской лиги, Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Аспиликуэта отметился двумя голевыми передачами в 17 матчах. Также на его счету голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Аспиликуэта является действующим капитаном «Челси». Его соглашение с командой истекает в конце нынешнего сезона.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 13 февраля 2022
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:54
-
19:54
-
19:31
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:05
-
18:55