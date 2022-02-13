«Атлетико» добыл победу над «Хетафе», пропустив 3 мяча за 12 минут. Дважды — с пенальти

В ночь с 12 на 13 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Хетафе». Хозяева одержали победу — 4:3.



На 9-й минуте нападающий «матрасников» Луис Суарес имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не смог реализовать 11-метровый удар.



На 19-й минуте форвард «Атлетико» Анхель Корреа открыл счёт. На 27-й минуте нападающий хозяев Матеус удвоил преимущество «матрасников».

Корреа открывает счёт:

Матеус удваивает преимущество «Атлетико»:

Через три минуты страйкер «Хетафе» Борха Майораль отыграл один мяч, ему ассистировал Якуб Янкто. На 37-й минуте Энес Унал реализовал пенальти в ворота «Атлетико».

Майораль отыграл один мяч:

Унал сравнивает счёт:

Через пять минут Унал второй раз забил «Атлетико» с 11-метрового. В добавленное к первому тайму время Корреа оформил дубль, голевой пас сделал Тома Лемар.

Второй мяч Унала с пенальти:

Ответный гол Корреа:

С 58-й минуты «матрасники» играли в меньшинстве. Красную карточку заработал защитник Фелипе. На 89-й минуте победный мяч забил защитник «Атлетико» Марио Эрмосо, результативную передачу отдал Жоау Феликс.

Удаление Фелипе:

Гол Эрмосо:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

После 23 сыгранных туров «Атлетико» с 37 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (25) – на 15-м месте в таблице.