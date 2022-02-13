Лэмпард: я большой поклонник ван де Бека

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о нидерландском полузащитнике Донни ван де Беке.



«Ранее я знал Донни как игрока со стороны. Я пригласил его в «Эвертон» из-за его таланта, интеллекта и трудолюбия. Он техничный игрок, который смог вселить в нас чувство спокойствия и стал связным звеном в игре. Он уверенно работал с мячом, и именно для этого я позвал его к нам. Думаю, он способен играть на разных позициях, и в этом его преимущество. Я большой поклонник Донни как игрока. Думаю, он способен стать важнейшим игроком команды», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.



Напомним, «Эвертон» в январе арендовал 24-летнего нидерландского футболиста у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2021/2022.

Новость по теме Лэмпард прокомментировал первое поражение в качестве тренера «Эвертона»