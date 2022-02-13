Кевин Кураньи обратился к болельщикам московского «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи обратился к болельщикам команды в преддверии возобновления сезона-2021/2022.

«Что могу сказать болельщикам «Динамо» перед возобновлением сезона? Всегда с удовольствием вспоминаю вас и то отличное время, что я провёл в Москве и «Динамо». Спасибо за вашу прекрасную поддержку. Я очень рад, что у «Динамо» складывается такой классный сезон. Надеюсь, мы сможем вместе отпраздновать высокое место клуба в турнирной таблице по окончании сезона.

Мне нравится бывать в Москве. Как только ситуация с коронавирусом в мире станет полегче, я приеду. Я собирался побывать на традиционном Кубке легенд, но его отменили как раз по этой причине. В любом случае планирую приехать. Мои любимые места в российской столице – стадион «Динамо» и Красная площадь», — приводит слова Кураньи официальный сайт «Динамо».

39-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» с 36 очками в 18 матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (38).