«Красивая история». Кураньи оценил возвращение Смолова в «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил возвращение Фёдора Смолова в стан бело-голубых.

«Мне нравится футболист Смолов, и я рад за него и за «Динамо». Это красивая история, которая может быть полезна обеим сторонам. Фёдор полон желания показать в «Динамо», на что он способен. И со своим опытом он должен стать образцом для молодых футболистов. Таким же, какими были мы с Андреем Ворониным для него и Саши Кокорина. Конечно, он может стать одним из ключевых игроков «Динамо». Уверен, он привнесёт в игру команды новые качества.

Он был очень быстрым и обладал отличной техникой. Я всегда убеждал его, что для достижения своих целей ему нужно очень много работать и всегда верить в себя. Думаю, в определённый момент он стал делать и то и другое. Сейчас я желаю ему как можно быстрее стать одним из ведущих игроков «Динамо» и помочь своими голами провести команде столь же шикарную вторую половину сезона, какой была и первая», — приводит слова Кураньи официальный сайт «Динамо».

39-летний Кураньи выступал за российскую команду с 2010 по 2015 год, проведя в её составе 151 матч, забив 56 голов и отдав 24 голевые передачи. Немецкий нападающий закончил карьеру в «Хоффенхайме» в 2016 году.

В нынешнем сезоне «Динамо» с 36 очками в 18 матчах чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (38).