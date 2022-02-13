Лапорта хочет видеть Фекира в «Барселоне»
Поделиться
Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 28-летнего французского футболиста лично заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Каталонский клуб готов заплатить за трансфер Фекира € 60 млн. «Бетис» рассчитывает выручить от сделки не менее € 80 млн. Действующий контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне 28-летний Фекир принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. С 2015 года футболист вызывается в национальную команду Франции.
«Барселона» в 22 матчах набрала 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
11:50
-
11:42
-
11:18
-
10:56
-
10:54
-
10:30
-
10:08
-
10:03
-
09:48
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
08:53
-
08:31
-
05:22
-
04:43
-
04:42
-
04:27
-
04:09
-
03:51
-
03:21
-
02:50
-
02:24
-
02:15
-
02:06
-
01:30
-
01:28
-
01:19
-
01:14
-
01:03
-
00:24
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
Партнерский контент