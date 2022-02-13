Лапорта хочет видеть Фекира в «Барселоне»

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.



По информации источника, в услугах 28-летнего французского футболиста лично заинтересован президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Каталонский клуб готов заплатить за трансфер Фекира € 60 млн. «Бетис» рассчитывает выручить от сделки не менее € 80 млн. Действующий контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года.



В нынешнем сезоне 28-летний Фекир принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. С 2015 года футболист вызывается в национальную команду Франции.

«Барселона» в 22 матчах набрала 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.