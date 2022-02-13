Тренер сборной Польши посетил тренировку московского «Динамо»
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич посетил тренировку московского «Динамо» в Белеке (Турция), где клуб проводит зимние сборы перед возобновлением сезона. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Динамо».
Стоит отметить, что в составе «Динамо» выступает поляк Себастиан Шиманьски, который заигран за национальную команду (11 матчей). Кроме того, сборной Польши предстоит встретиться с Россией в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира – 2022.
Напомним, полуфинальный стыковой матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Польша состоится 24 марта. Ранее игру планировалось провести в «Лужниках», но позже матч был перенесён на другую московскую арену – «Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
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