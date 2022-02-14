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«Зенит» возобновил переговоры по Лантратову. Стороны близки к договорённости

«Зенит» возобновил переговоры по Лантратову. Стороны близки к договорённости
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«Зенит» возобновил переговоры с «Химками» о переходе голкипера Ильи Лантратова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны близки к договорённости о трансфере вратаря, но при этом пока между клубами нет ясности, когда произойдёт переход: до конца зимнего окна или летом», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить Лантратова зимой за € 3 млн. Также сообщалось, что летом голкипер мог оказаться в московском ЦСКА.

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года. Ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».

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