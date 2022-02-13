«Реал» ищет замену Марсело. Испанский клуб готов вернуть Регилона за € 40 млн

Мадридский «Реал» ищет замену для бразильского защитника Марсело, который летом 2022 года, вероятно, станет свободным агентом. Сообщается, что испанский клуб рассматривает возможность возвращения из «Тоттенхэма» испанского футболиста Серхио Регилона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

25-летний Регилон — воспитанник мадридского клуба. «Реал» продал футболиста в «Тоттенхэм» в сентябре 2020 года за € 30 млн. По сведениям источника, у испанской команды есть опция выкупа Регилона за € 40 млн, но она заканчивается предстоящим летом.



В нынешнем сезоне Регилон в 24 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал три голевые передачи.

«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону» в 24-м туре чемпионата Англии:

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