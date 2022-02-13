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Зума заменили за 15 минут до начала игры. Он был в старте «Вест Хэма» на матч с «Лестером»

Зума заменили за 15 минут до начала игры. Он был в старте «Вест Хэма» на матч с «Лестером»
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Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимает «Вест Хэм Юнайтед».

Изначально в стартовом составе «молотобойцев» на матч числился французский защитник Курт Зума, но за 15 минут до начала встречи пресс-служба «Вест Хэма» объявила в «Твиттере», что игрок исключён из заявки. Утверждается, что Зума испытывает проблемы со здоровьем.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Вест Хэм».

Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майкл Оливер. Ему помогают ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд»:

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