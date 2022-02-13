Тренер «Монако» — о Головине: рад, что Голо вернулся. Он не мог сыграть больше 30-35 минут

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал выступление полузащитника Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Российский футболист начал матч в запасе, но на 56-й минуте вышел на замену вместо Кевина Фолланда. Это была его первая игра в чемпионате Франции за два месяца.
«Я рад, что Голо вернулся, последние несколько дней он очень хорошо работал на тренировках, и я хотел вознаградить его за это. Сегодня он не мог сыграть больше 30-35 минут», — цитирует Клемана сайт «Монако».
В последний раз в матче чемпионата Франции Головин выходил 12 декабря в игре 18-го тура с «ПСЖ» (0:2). Затем он пропустил пять матчей «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. При этом Головин сыграл в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2).
- 13 февраля 2022
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