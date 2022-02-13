«Бетис» победил «Леванте» в матче с шестью голами. Фекир сделал дубль

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Бетис». Гости одержали победу – 4:2.



На 14-й минуте счёт открыл нападающий «огурцов» Набиль Фекир, ему ассистировал Вильям Карвалью. На 29-й минуте защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес удвоил преимущество своей команды.

Фекир выводит «Бетис» вперёд:

Гонсалес удваивает преимущество «Бетиса»:

На 42-й минуте счёт до разгромного довёл Карвалью, голевую передачу отдал Кристиан Тельо. Через минуту форвард «Леванте» Даниэль Гомес отыграл один мяч, результативную передачу оформил Хорхе де Фрутос.

Карвалью забивает третий мяч «Бетиса» в матче:

Гомес сокращает отставание «Леванте» в счёте:

На 47-й минуте Гомес сделал дубль. Через две минуты Фекир забил свой второй гол в матче. На 74-й минуте нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо был удалён с поля.

Гомес забивает свой второй мяч в матче:

Фекир делает дубль:

Удаление Сольдадо:

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После 24 туров «Бетис» располагается на 3-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 43 очка. «Леванте» (11) – на последнем, 20-м месте в таблице.