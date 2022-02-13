Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» и возвращение на 1-е место в чемпионате

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Залаэгерсегом» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Венгрии.
«Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в лиге, так как главный соперник команды — «Академия Пушкаша» — в 20-м туре потерпел поражение.
«Мы знали, что один из наших главных соперников потерял очки. Мы точно знали, что это значит: в случае победы мы могли возглавить таблицу. К счастью, нам это удалось. Я думаю, у нас получилось контролировать игру большую часть времени, но были моменты, когда мы теряли контроль, особенно в концовке. Ещё есть куда расти, но самое главное, что мы взяли три очка.
Думаю, мы максимально контролировали ход матча в первые 30 минут. Нам удалось забить гол, мы абсолютно контролировали ход матча. После этого были проблемы, мы отдали инициативу сопернику, из-за чего пропустили неприятный гол. Мы исправили это во втором тайме, смогли забить больше голов и закончили матч в более спокойной манере. Конечно, в конце были ситуации, когда у нас не было психологического преимущества, но мы продолжали работать», — цитирует Черчесова сайт «Ференцвароша».
- 13 февраля 2022
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