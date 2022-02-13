Недвед: Мората — самый важный элемент атакующего трио «Юве», потому что идёт на жертвы

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед оценил потенциал атакующего трио команды Пауло Дибала — Альваро Мората — Душан Влахович.

«[В клубе] присутствует энтузиазм, так как мы хорошо поработали в январское трансферное окно. Чувствуется новая атмосфера внутри команды, больше желания жертвовать собой, чего, возможно, нам не хватало в некоторых играх. Мы очень довольны, ребята много работают, и сейчас нам просто нужно время.

О Морате говорят меньше, чем о других, но я считаю, что он самый важный элемент в этом трио, потому что идёт на жертвы, знает, как придержать мяч, усердно работать и создавать свободное пространство. Если они играют вместе, то потому, что тренер ценит то, что все они готовы идти на жертвы для того, чтобы схема работала. Иначе их бы в составе не было», – цитирует Недведа Football Italia со ссылкой на DAZN.