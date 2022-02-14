«Челси» намерен летом вновь попытаться подписать Кунде

Лондонский «Челси» рассматривает защитника «Севильи» Жюля Кунде в качестве усиления команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, 23-летний Кунде — не единственный кандидат в шорт-листе синих, но «Челси» продолжает высоко котировать француза даже после неудачи с его подписанием прошлым летом. Тогда «Севилья» запрашивала за переход своего футболиста около € 70 млн.

В нынешнем сезоне Кунде в 27 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал одну голевую передачу. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

«Севилья» — «Эльче». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

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