Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»
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Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.
По сведениям источника, французский защитник был связан с возможным переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но в «Барселоне» хотят оставить футболиста в Испании.
Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.
«Осасуна» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:
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