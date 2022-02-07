Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.

По сведениям источника, французский защитник был связан с возможным переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но в «Барселоне» хотят оставить футболиста в Испании.



Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

«Осасуна» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:

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