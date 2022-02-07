Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»

Хави хочет видеть в «Барселоне» защитника «Севильи»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в приглашении в команду защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.

По сведениям источника, французский защитник был связан с возможным переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но в «Барселоне» хотят оставить футболиста в Испании.

Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из «Бордо» за € 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 25 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу. Контракт французского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

«Осасуна» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Севилья» сыграла вничью с «Осасуной». Ракитич в добавленное время не забил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022