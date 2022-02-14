Лондонский «Арсенал» планирует подписать нападающего «Милана»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов английского «Арсенала», который рассматривает покупку футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, в услугах 22-летнего Леау также заинтересован «Ньюкасл».



Леау стал футболистом итальянского клуба в 2019 году, перейдя из французского «Лилля» за € 29,5 млн. В нынешнем сезоне Леау забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в 21 матче чемпионата Италии. Также на его счету гол и голевая передача в четырех матчах Лиги чемпионов, а также два гола и голевая передача в двух матчах Кубка Италии.

«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Вулверхэмптоном» в 24-м туре АПЛ:

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