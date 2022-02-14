Новые контракты Гави и Араухо — приоритет «Барселоны»

«Барселона» поставила в приоритетные задачи продление контракта с защитником Рональдом Араухо и полузащитником Гави. Об этом сообщает ESPN.



Контракты обоих футболистов истекают летом 2023 года и интерес к подписанию соглашения с ними проявляет ряд европейских клубов. Араухо и Гави хотят остаться в команде, но лишь с контрактом, который будет справедливо отражать их новую роль в команде.



22-летний Араухо перешёл в «Барселону» летом 2018 года. В нынешнем сезоне уругвайский защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив три гола.



17-летний Гави — воспитанник «Бетиса», он оказался в академии «Барселоны» в 2015 году. В нынешнем сезоне испанский полузащитник в 28 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

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