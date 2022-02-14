В «Барселоне» назвали характер повреждения Араухо. Через три дня матч с «Наполи»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо растянул камбаловидную мышцу левой ноги. Сроки возвращения футболиста будут зависеть от его восстановления. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды в «твиттере».

Растяжение 22-летний уругвайский футболист получил в игре 24-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом». Араухо покинул поле в перерыве, уступив место Эрику Гарсии.



Напомним, 17 февраля «Барселона» проведёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Испании.



В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив три гола.

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.