В «Барселоне» назвали характер повреждения Араухо. Через три дня матч с «Наполи»
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо растянул камбаловидную мышцу левой ноги. Сроки возвращения футболиста будут зависеть от его восстановления. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды в «твиттере».
Растяжение 22-летний уругвайский футболист получил в игре 24-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом». Араухо покинул поле в перерыве, уступив место Эрику Гарсии.
Напомним, 17 февраля «Барселона» проведёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Испании.
В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив три гола.
«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:
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