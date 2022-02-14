«Ман Сити» пешком идёт к рекордам. Разбор 25-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 25-й тур АПЛ сезона-2021/2022. Стерлинг забил «Норвичу» три, «Тоттенхэм» неожиданно проиграл дома «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» спокойно победил «Бёрнли», «МЮ» потерял очки с «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» по-прежнему держится на четвёртом месте.



Подкаст о людях, которые изменили АПЛ



Кирилл разбирает спасение «Барселоны» на своём канале



Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»

Слушайте там, где удобно:



• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «СберЗвук»

• в приложениях Android

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере TuneIn

• в плеере Castboх

• в плеере Podster

Таймкоды:



0:00 – Привет, Беднарек!

0:39 – Морат много, а Роналду – один

5:11 – Как «Саутгемптон» это делает?

11:53 – В чём Бруну Фернандеш лучше Руя Кошты

13:35 – «Сити» экспериментирует, а фаны вспоминают Яя Туре

22:55 – Конте понравился матч. Что?

34:50 – Шок-контент: у «Ливерпуля» все здоровы 😱

45:20 – Зума что-то не то съел, а Боуэн разрывает лигу

52:32 – «Лестер»: Барнс, Перейра, Шмейхель

57:47 – «Ньюкасл» не вылетит

1:01:31 – «Челси» НЕ выигрывал во всех турнирах.