«Ман Сити» пешком идёт к рекордам. Разбор 25-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 25-й тур АПЛ сезона-2021/2022. Стерлинг забил «Норвичу» три, «Тоттенхэм» неожиданно проиграл дома «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» спокойно победил «Бёрнли», «МЮ» потерял очки с «Саутгемптоном», а «Вест Хэм» по-прежнему держится на четвёртом месте.
Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает спасение «Барселоны» на своём канале
Гриша следит за последними новостями в «Телеграме»
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Таймкоды:
0:00 – Привет, Беднарек!
0:39 – Морат много, а Роналду – один
5:11 – Как «Саутгемптон» это делает?
11:53 – В чём Бруну Фернандеш лучше Руя Кошты
13:35 – «Сити» экспериментирует, а фаны вспоминают Яя Туре
22:55 – Конте понравился матч. Что?
34:50 – Шок-контент: у «Ливерпуля» все здоровы 😱
45:20 – Зума что-то не то съел, а Боуэн разрывает лигу
52:32 – «Лестер»: Барнс, Перейра, Шмейхель
57:47 – «Ньюкасл» не вылетит
1:01:31 – «Челси» НЕ выигрывал во всех турнирах.
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