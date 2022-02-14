«Ференцварош» Черчесова подписал бразильского форварда Маркиньоса

«Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, на официальном сайте объявил о подписании бразильского форварда Маркиньоса.



22-летний футболист перешёл в венгерский клуб из «Атлетико Минейро». Сумма трансфера не разглашается.



С февраля прошлого года Маркиньос выступал в аренде в болгарском «Ботеве». В этом сезоне он забил 6 голов в местном чемпионате.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» «Ференцвароша».

Напомним, вчера, 13 февраля, «Ференцварош» одержал вторую подряд победу при Черчесове, обыграв «Залаэгерсег» (3:1). Ранее команда в Кубке Венгрии победила «Вашаш» (2:0). В чемпионате страны у российского тренера теперь две победы при двух поражениях.



«Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в лиге, так как главный соперник команды — «Академия Пушкаша» — в 20-м туре чемпионата Венгрии потерпел поражение.