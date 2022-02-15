«Самый переоценённый игрок в истории». Линекер и журналист Морган поспорили о Бекхэме

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и журналист Пирс Морган устроили спор в «Твиттере» по поводу карьеры экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма.
«Вы можете не любить его по какой-то причине, но Дэвид Бекхэм был отличным футболистом. Одним из лучших у нас», – написал Линекер.
«Вы можете подлизываться к нему по какой-то причине, но Бекхэм был самым переоценённым игроком в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала» (имеется в виду сезон-2003/04. — Прим. «Чемпионата»), – ответил Морган, который болеет за «канониров».
«Шесть побед в АПЛ, два Кубка Англии, Лига чемпионов, Ла Лига, Лига 1. Второе место в голосовании за «Золотой мяч». 115 матчей за сборную Англии, 59 из них – в качестве капитана. Один из лучших исполнителей навесов в истории. Ну да, переоценённый», — парировал Линекер.
Морган ответил: «Если убрать подачи и штрафные, то это будет голодная до славы улитка с тупыми стрижками. Он выиграл столько только потому, что его окружали по-настоящему великие игроки.
Он не вошёл бы в состав команды из лучших игроков в истории «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» и изо всех сил боролся бы за попадание в состав «Престона». Но, если добавить позитива, то он попадёт в состав лучших из «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Убрать навесы и штрафные? Это то же самое, что сказать о Роналду: „Давайте уберём его голы“, — написал Линекер.
«Нет, потому что Роналду — величайший игрок в истории, и он делает всё лучше, чем Бекхэм. Вот если убрать твои голы с одного метра и добивания… Тебе повезёт, если ты попадёшь в команду лучших игроков «Лестера» без них…», — снова ответил Морган.
«Абсолютно согласен, без голов с одного метра и добиваний я бы не забил сотни голов и не выигрывал бы „Золотые бутсы“. Я был бы совершенно бесполезен, как ты», — отметил Линекер.
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