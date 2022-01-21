Бекхэм зарабатывает $ 68 тыс. в день только на своём имени. Чем он живёт после карьеры?

Дэвид Бекхэм – один из самых успешных футболистов-бизнесменов. Он основал свой клуб в США, открыл собственный холдинг, через который не только заключает рекламные контракты с крупнейшими брендами, но и инвестирует. В прошлом году Бекхэм занял 12-е место в рейтинге (бизнес-издание Sportrico) 25 самых высокооплачиваемых спортсменов за всё время. Он был составлен на основе собственных исследований, данных Forbes и других медиа, а также бесед с инсайдерами мирового футбола. В подсчёте заработка учитывались зарплата, призовые, рекламные контракты, лицензионные отчисления, роялти и прочие доходы во время карьеры и после её завершения (до 1 июня 2021 года). Бекхэм, согласно опубликованным данным, заработал $ 1,05 млрд. И в игровой период, и после него дела у него идут очень хорошо.

Бекхэм ежедневно зарабатывает £ 50 тысяч (5 млн рублей, или $ 68 тыс.) только на своём имени. Духи, косметика, часы, нижнее бельё – он уже давно стал брендом

В 2014 году Бекхэм совместно с музыкальным магнатом Саймоном Фуллером (он когда-то был менеджером Spice Girls) создал компанию David Beckham Ventures Limited (DBVL). Год спустя они пришли к Global Brands Group и предложили сделку. Фирма на тот момент контролировала всю деятельность брендов и лицензии, принадлежащие гонконгской компании Li&Fung, включая Quiksilver, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein. Согласилась взять и ещё один – бренд «Beckham».

Дэвид Бекхэм Фото: Ben Radford/Getty Images

Вместе с этим появилась компания Seven Global LLP: на сайте поясняется, что это «совместное предприятие» GBG и футболиста. С 2015 года фирма занимается продажами брендированных товаров имени Бекхэма, что проходит весьма успешно. По данным The Mirror, в 2020 году объём продаж парфюмерии, часов, одежды и обуви составил £ 17,4 миллиона за год, или £ 47 671 в день.

За всё время после окончания карьеры Бекхэм заключил множество контрактов: он работал с Breitling, Armani и Gillette. Ещё был послом Maserati, участвовал в рекламных кампаниях часов Tudor, косметического бренда Bioderm Homme и виски Haig Club. Бекхэм даже запускал капсульную коллекцию совместно с adidas и H&M. Помимо этого, у бывшего футболиста есть своя линейка парфюмов, в которой уже семь ароматов, и бренд очков David Beckham Eyewear.

Дэвид Бекхэм бывший футболист, а ныне — бизнесмен «Я закончил карьеру в 38 лет и, наверное, за пять лет до этого начал создавать бизнес, зная, что в какой-то момент мне придется уйти из футбола, — объяснил Бекхэм. – Я изучал различные сферы бизнеса и окружал себя хорошей командой. На протяжении всей своей карьеры я был успешен не благодаря мне лично, а благодаря людям, с которыми работал».

Зимой прошлого года холдинг Бекхэма выкупил долю в компании Cellular Goods, которая занимается производством синтетических каннабиноидов – они используются в средствах по уходу за кожей и продуктах для восстановления спортсменов. Дэвид вложил в компанию около £ 250 тысяч и получил 5-процентную долю + два места в совете директоров. Для него это уже не первая инвестиция: ранее он купил 10% акций стартапа Lunaz (специализируется на переоборудовании авто с ДВС на электрические) и получил «значительный миноритарный пакет» киберспортивной компании Guild Esports, которая занимается развитием команд.

У Бекхэма есть своя продюсерская компания. Он уже подтвердил, что будет снимать сериал для Disney+

Ещё один бизнес Бекхэма – медиалейбл Studio 99, который он запустил в 2019-м. Продакшен разрабатывает документальные фильмы и телешоу, а также выступает в качестве креативного агентства для брендов-партнёров. 99 в названии – отсылка к 1999 году, когда Дэвид женился на Виктории и выиграл требл.

Лейбл в первые недели после запуска заключил соглашение с Uninterrupted. Соучредителем этой медиакомпании является Леброн Джеймс, а документальный сериал снимут о клубе Бекхема: «Внутри «Интер Майами».

Дэвид как-то признался, что обожает спортивные документалки: «Последний танец» от Netflix, «Сандерленд, пока я не умру», франшиза Amazon «Всё или ничего» – эти сериалы вдохновили его, чтобы рассказать историю его команды.

Дэвид Бекхэм Фото: instagram.com/davidbeckham

После Бекхэм объявил о начале работ над фильмом «Совершенно новая игра с мячом» (A Whole New Ball Game), рассказывающим современную историю английской Премьер-лиги.

Параллельно он запустил работу над документальным мини-сериалом «Обувь мировой войны» (World War Shoe) об истории спортивных брендов adidas и Puma. «Мы рассказываем историю двух братьев, которые поссорились и решили создать свои собственные компании – adidas и Puma, – говорил он. – Это удивительная история, которую еще никто не показывал».

Дэвид Бекхэм в форме «Манчестер Юнайтед» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Весной 2021 года Бекхэм анонсировал ещё один новый проект – сериал «Спасите нашу команду» для Disney Plus, где он также исполнит главную роль. По сюжету Дэвид возвращается на футбольные поля восточного Лондона – туда, где он играл в детстве – и становится наставником команды, которая пытается выжить. Исполнительным директором проекта стал Шон Дойл («Фарго», «Карточный домик», «Миллиарды», «Обмани меня», «Ганнибал»).

Дэвид Бекхэм бывший футболист, а ныне — бизнесмен «Мне хочется пролить свет на массовый футбол, через школу которого я прошёл в детстве и который так много мне дал, – заявил Бекхэм Variety. – Это шоу для того, чтобы дать этим маленьким детям возможность поработать со мной и послушать мой опыт, когда я был в их возрасте».

Для Дэвида появление в кадре станет далеко не первым: он снимался в обеих частях фильма «Гол», появлялся в «Агентах А.Н.К.Л», «Мече короля Артура», был приглашённой звездой в сериале «Американская семейка» и специальном выпуске «Друзья. Воссоединение».

Ещё один источник дохода Бекхэма – контракт с Катаром. Страна заплатит ему £ 150 млн за продвижение

Бекхэм стал лицом ЧМ-2022, а заодно подписал соглашение о продвижении Катара по всему миру в течение следующих десяти лет. По данным СМИ, сумма контракта внушительная – £ 150 млн.

Но решение Бекхэма сотрудничать с Катаром оценили далеко не все – дело снова в нарушении прав человека и отношении к ЛГБТ-сообществу. Возмутилась даже организация «Международная амнистия» (Amnesty International), но Бекхэм никак не комментировал политические вопросы. Он сосредоточился на спорте – в ноябре съездил на «Формулу-1», принял участие в запуске часов с обратным отсчётом до старта чемпионата мира и много фотографировался со всеми желающими.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Общался с механиками.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

И ещё фотографировался.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Интер Майами» — глобальный проект Бекхема. Клуб уже дебютировал в МЛС и нарвался на санкции

Дэвид очень долго шёл к запуску клуба, хотя решение о создании команды в США принял сразу после объявления о завершении карьеры в «ПСЖ».

– Я закончил играть в субботу в Париже, – рассказывал Дэвид, – а в воскресенье уже вылетел в Майами, чтобы объявить, что именно здесь я создаю команду.

Потом на четыре года новости о клубе Бекхэма затихли: лишь изредка в СМИ появлялось что-то о проблемах, из-за которых дела идут не так хорошо, как хотелось бы. За это время он столкнулся с бюрократическими процессами (власти Майами не раз отказывали в приобретении земли под стадион), активистом, который подал на него в суд, расставанием с бизнес-партнёром и иском от «Интера» из-за названия.

Дэвид Бекхэм бывший футболист, а ныне — бизнесмен «Честно говоря, я думал, что мы просто объявим о создании команды и через год начнём играть – мне казалось, что в США наступает возрождение футбола, поэтому предполагал, что всё сложится легко, – рассказывал он. – Но за эти шесть лет были допущены ошибки. Представьте, кто-то из неместных приезжает в Лондон и говорит: «О! Какой хороший участок земли по соседству с Букингемским дворцом, давайте мы построим здесь стадион». Мы были такими же».

От объявления о создании команды до её официального дебюта в МЛС прошло семь лет, за которые Бекхэм не раз хотел сдаться, но сдержался – по его словам, только из-за партнёров.

«Интер Майами» с марта 2020 года выступает в МЛС: в дебютном сезоне клуб занял 10-е место из 14 в Восточной конференции и 19-е – в общем зачёте, а в прошлом 11-е и 20-е места соответственно.

К сложностям на поле добавились ещё и проблемы с лигой – МЛС оштрафовала клуб Бекхэма на рекордные $ 2 млн за нарушение потолка зарплат и правил формирования состава. Персонально пострадал ещё и управляющий владелец Хорхе Маса – с него взыскали $ 250 тыс.

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Лига расследовала подписание контракта с полузащитником Блезом Матюиди на предмет соответствия бюджету заработной платы лиги и руководящим принципам состава. Когда его подписывали, потолок зарплат в лиге составлял $ 612 тыс. на одного игрока, что у многих тогда вызвало удивление – в «Юве» Блез получал в несколько раз больше. Матюиди же подписали на целевые средства (Target Allocation Money) – это доход, который можно использовать для подписания звёзд с зарплатой выше лимита. В тот год TAM составлял $ 2,8 млн и максимум $ 1,6 млн на игрока

Расследование выявило нарушения, потому что Матюиди, помимо обычного контракта, заключил ещё и маркетинговое соглашение. Оно увеличило его доход. Такие контракты должны быть согласованы с МЛС, но «Интер Майами» этого не сделал.

Кроме того, по правилу «назначенного игрока» (та самая суперзвезда с зарплатой выше потолка), клубы могут подписать до трёх человек – не больше. Расследование лиги выявило, что «Интер» заключил контракты с пятью игроками на эту позицию, чем серьёзно нарушил правила. При этом зарплаты Гонсалеса Пиреса, Фигаля и Каррансы были занижены, что также является нарушением конкуренции.

Клуб признал все нарушения и заявил, что тесно сотрудничал с МЛС для решения всех проблем.

– Мы внесли существенные изменения в нашу структуру управления, – говорилось в заявлении «Интер Майами». – Наш клуб амбициозен и обладает большими устремлениями. Мы считаем, что наша фан-база, рынок и группа владельцев делают нас одной из самых популярных футбольных команд Северной Америки в мире. Мы стремимся поддерживать нашу команду и формировать состав, которым гордимся.

Так или иначе, клубу в ближайшие несколько лет будет непросто: крупный штраф лишает команду целевых средств на два года, а это значит, что приглашать звёзд будет намного сложнее.