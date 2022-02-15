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«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Специю» в выездном матче Серии А

«Фиорентина» без Кокорина обыграла «Специю» в выездном матче Серии А
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В матче 25-го тура итальянской Серии А «Специя» принимала «Фиорентину». Встреча прошла на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 16-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота «Специи», однако нападающий «Фиорентины» Кшиштоф Пёнтек не сумел его реализовать. На 42-й минуте Пёнтек открыл счёт. На 74-й минуте полузащитник «Специи» Кевин Агудело сравнял счёт. На 89-й минуте хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат установил итоговый счёт.

В составе «Фиорентины» выступает российский форвард Александр Кокорин, однако он пропустил эту встречу из-за недомогания.

«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022. «Специя» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (55).

Италия - Серия А. 25-й тур
14 февраля 2022, понедельник. 22:45 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Пёнтек – 42'   1:1 Агудело – 74'   1:2 Амрабат – 89'
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