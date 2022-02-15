Бензема высказался о трио Мбаппе, Месси и Неймара в преддверии матча «Реала» с «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о звёздных персоналиях в составе «Пари Сен-Жермен» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Игра состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Сыграть против Килиана Мбаппе будет очень увлекательно. Лионель Месси? Это невероятный футболист, люди всегда от него ждут голов, и я неоднократно видел своими глазами, на что он способен. Завтра в нашем противостоянии будет новая глава. Неймар — тоже топовый игрок. Не знаю, будет ли он полностью готов выйти на поле, но для «Пари Сен-Жермен» его возвращение в строй — прекрасная новость», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.