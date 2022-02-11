Карим Бензема может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».



«Готов ли Карим cыграть? Да, он готов», — приводит слова Анчелотти Marca.



Напомним, 34-летний форвард получил мышечное повреждение в игре 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1), которая прошла 20 января. Сообщалось, что Бензема выбыл на две недели. Он уже пропустил две игры испанской команды. В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Первый матч «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 15 февраля в Париже (Франция). Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).