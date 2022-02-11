Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карим Бензема может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Карим Бензема может сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий мадридского клуба Карим Бензема сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».

«Готов ли Карим cыграть? Да, он готов», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, 34-летний форвард получил мышечное повреждение в игре 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1), которая прошла 20 января. Сообщалось, что Бензема выбыл на две недели. Он уже пропустил две игры испанской команды. В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

Первый матч «Пари Сен-Жермен» с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 состоится 15 февраля в Париже (Франция). Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).

Новость по теме
Месси, Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе «ПСЖ» перед 1/8 финала ЛЧ с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022