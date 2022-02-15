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Нападающий «Барселоны» пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы и с «Валенсией» в Примере

Нападающий «Барселоны» пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы и с «Валенсией» в Примере
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28-летний нападающий «Барселоны» Мемфис Депай продолжает восстанавливаться от травмы. Напомним, футболист не играет с 12 января из-за мышечного повреждения.

Как сообщает Marca, нидерландец не сможет сыграть в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи», который пройдёт 17 февраля. Также форвард пропустит встречу 25-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Игра состоится 20 февраля.

Существует вероятность того, что Мемфис наберёт форму к ответному матчу с «Наполи», который состоится 24 февраля.

Ранее стало известно, что неаполитанский клуб интересуется Депаем. «Наполи» видит в Мемфисе замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет команду.

Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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