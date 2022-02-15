Карраскаль — перед вылетом в Россию: в «Ривер Плейт» всё получилось, но чего-то не хватило

Колумбийский полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо перед вылетом в Россию для прохождения медицинского обследования перед заключением контракта с московским ЦСКА высказался о своих выступлениях за аргентинский клуб.



«Ривер Плейт» — очень большой клуб, на который оказывается большое давление. Думаю, у меня всё получилось, но чего-то не хватило», — приводит слова Карраскаля Ole.



Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. В сезоне 2021 года Карраскаль принял участие в 20 матчах чемпионата Аргентины, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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