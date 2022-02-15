Карраскаль — перед вылетом в Россию: в «Ривер Плейт» всё получилось, но чего-то не хватило
Поделиться
Колумбийский полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо перед вылетом в Россию для прохождения медицинского обследования перед заключением контракта с московским ЦСКА высказался о своих выступлениях за аргентинский клуб.
«Ривер Плейт» — очень большой клуб, на который оказывается большое давление. Думаю, у меня всё получилось, но чего-то не хватило», — приводит слова Карраскаля Ole.
Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. В сезоне 2021 года Карраскаль принял участие в 20 матчах чемпионата Аргентины, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
22:14
-
22:13
-
21:54
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:31
-
20:15
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:16
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:38
-
17:37
Партнерский контент