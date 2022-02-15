Яковлев: скажешь Дзагоеву, чтобы был спокоен, когда он горит — не переживёшь тренировку

Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о взаимоотношениях с полузащитником московской команды Аланом Дзагоевым.
«Бывает, что Алан Елизбарович загорается. И тут уже без разницы, кто ты — тренер, футболист или администратор (смеётся). Может накричать, причём очень сильно — это сто процентов. Если ты Дзаге, когда он горит, скажешь, чтобы он был спокоен, ты не переживёшь эту тренировку (улыбается).
Но, кстати, Дзагоев и пихает больше всех, и подсказывает. Как повезёт (улыбается). Если просто идёт подсказ — право, лево и так далее. Или после упражнений подойти объяснить — вот здесь вот так нужно было сыграть», — приводит слова Яковлева пресс-служба ЦСКА.
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы сыграют с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.
- 15 февраля 2022
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