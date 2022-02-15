Харгривз: «Манчестер Сити» — это лучшая команда Гвардиолы, а также лучшая в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Оуэн Харгривз высказался о перспективах «горожан» в Лиге чемпионов.
«Это лучшая команда Гвардиолы, а также лучшая в Лиге чемпионов. Думаю, у Хосепа отличные игроки в каждой линии. Защита, вратарь, полузащита, множество вариантов в атаке – это лучшая команда Гвардиолы.
Он доверяет этим игрокам. Они фавориты турнира. Они раз за разом себя проявляют. В Лиге чемпионов небольшая разница между командами, но я думаю, Гвардиола верит, что его игроки способны добиться успеха в этом сезоне», — цитирует Харгривза Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.
В данный момент «Манчестер Сити» играет с португальским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Счёт — 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».
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