«Спортинг» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва упрочил преимущество гостей

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). К 19-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».
На 17-й минуте встречи полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва упрочил преимущество гостей в счёте. Форвард «горожан» Рияд Марез от угла поля выполнил подачу в штрафную, где Силва поймал мяч на ногу, пробив в касание под перекладину.
Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».
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