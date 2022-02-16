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Уткин высказался о матче «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала ЛЧ в стихах в прозе

Уткин высказался о матче «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала ЛЧ в стихах в прозе
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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о матче 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен Жермен» и мадридским «Реалом» (1:0).

«Отчёт я писать не готов, но готов предложить заготовку для стихотворения. Может быть, в прозе.

Мбаппе заработал пенальти (мордовал бедного Карвахаля как мог, но вот поймал в штрафной) — Месси не забил.
И да, Куртуа провёл отличный матч, но сейчас не об этом. Не об этом телесном воплощении генерала Де Голля, коим Тибо и марширует по свету.
Продолжим по сути.
Мбапыч заработал пенальти. Месси запорол.
Чуть погодя Мбаппер, ворвавшись в штрафную справа, бросил вдоль ворот на замыкание.
Противоестественный блондин Неймар чутка не успел.
В конце Мбаппе всё взял на себя. Никому нельзя доверить, ахахапх!..
И сделал.
Грандиозный гол, яркая точка в матче, который пока ничего не решил. Одного гола тут для решения мало.
Но без гола суперзвезды такой матч… Разочаровал бы.
В общем, Месси бил, бил — не забил.
Неймар бил, бил — не забил.
Модрич с Кроосом не били, но мутили — и не забили.
А Мбаппешечка мимо пробегала, хвостиком махнула, и…
Сама-сама-сама.

Вот так примерно!», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

Месси «сыграл» за «Реал», но у «ПСЖ» нашёлся другой волшебник. Как же прекрасен Мбаппе! Месси «сыграл» за «Реал», но у «ПСЖ» нашёлся другой волшебник. Как же прекрасен Мбаппе!
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