«Возвращаемся в нужное русло!» Роналду – о победе «Манчестер Юнайтед» над «Брайтоном»
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37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о победе «манкунианцев» в домашнем отложенном матче 18-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).
«Возвращаемся в нужное русло! Никто не сдаётся, и есть только один способ вернуться: серьёзная, упорная и командная работа. Всё остальное — просто мусор. Вперёд, «дьяволы»!» — гласит публикация Роналду в «Инстаграме».
1:0. Роналду («Манчестер Юнайтед») наносит шикарный удар!
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Отметим, что в этой игре Роналду прервал 6-матчевую безголевую серию, а «Манчестер Юнайтед» впервые выиграл после трёх подряд ничейных результатов со счётом 1:1.
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